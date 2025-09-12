экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За ночь над Россией сбили 221 дрон, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 221 беспилотник ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего БПЛА сбили над Брянской областью (85) и Смоленской областью (44).

28 дронов сбили над Ленинградской областью,18 БПЛА — над территорией Калужской области, 14 — над Новгородской. По 9 беспилотников уничтожили над Орловской и Московской областями. 7 БПЛА сбили над Белгородской областью, по 3 — над Ростовской и Тверской. По одному беспилотнику уничтожили над Псковской, Тульской и Курской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате налета украинских БПЛА на регион никто не пострадал. Об атаках ВСУ заявил также губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, силы ПВО сбили 43 беспилотника. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

Росавиация установила временные ограничения на работу петербургского «Пулково», а также аэропортов Иваново («Южный»), Пскова, Ярославля («Туношна»). Мера действовала и в воздушной гавани Калуги («Грабцево»), в 07:00 мск пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об ее отмене.

 

