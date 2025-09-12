ФБР показало фото подозреваемого в убийстве соратника Трампа и объявило о вознаграждении в $100 тысяч

CentralAsia (CA) - В штате Юта продолжаются поиски подозреваемого в убийстве консервативного активиста и убежденного сторонника Дональда Трампа, Чарли Кирка. 31-летний основатель Turning Point USA был смертельно ранен во время выступления на кампусе Университета Utah Valley, передает «Би-би-си».

В четверг на на пресс конференции специальный агент ФБР Роберт Болс заявил, что удалось найти предполагаемое орудие убийства — «винтовку со скользящим затвором», которая была обнаружена в «лесной местности, куда скрылся стрелок», спрыгнув с крыши здания, откуда был произведен выстрел. Он так же добавил, что оружие направлено в лабораторию для анализа.

Источники CBS сообщили, что винтовка импортная модели Mauser калибра 30-06.

Также криминалисты нашли след обуви, отпечаток ладони и следы предплечий подозреваемого.

Комиссар Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон, заявил что удалось установить перемещения подозреваемого по кампусу. По его словам, подозреваемый прибыл к кампусу в 11:52 по местному времени. Он также добавил, что его команда отследила маршрут движения стрелка по кампусу, по лестницам на крышу и через крышу к «месту стрельбы».

Ранее правоохранительные органы заявили, что единственный и смертельный выстрел был, вероятно, произведен с крыши здания Losee Center, откуда был хорошо виден университетский двор, где проходили дебаты с участием Кирка. Опираясь на видео с камер наблюдения, они предполагают, что стрелок был одет в «темную одежду». Фигура на крыше находилась примерно в 130 метрах (142 ярдах) от места, где сидел Кирк.

Отвечая на вопрос журналистов Мэйсон сказал что подозреваемый внешне выглядел как сверстник большинства студентов, что помогло ему «хорошо вписаться в университетскую среду».

Позднее офис ФБР в Солт Лейк Сити опубликовал изображение человека, представляющего интерес для следствия, и обратился с просьбой к общественности о помощи в установлении личности этого человека. Это первые опубликованные правоохранительными органами изображения человека, который, по их мнению, может быть причастен к смерти Кирка.

ФБР также объявило вознаграждение в 100 тыс. долларов за «информацию, которая поможет идентифицировать и арестовать человека (лиц), ответственного за убийство Чарли Кирка». Ранее власти заявили, что уже получили 130 сообщений от населения этим утром.