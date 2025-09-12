экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан возобновляет железнодорожное сообщение между Алматы и Москвой спустя 8 лет

CentralAsia (KZ) -  Прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Москвой возобновится 26 октября, сообщили в АО «Пассажирские перевозки» — одной из компаний «Казахстанских железных дорог». Сообщение было прервано восемь лет назад — в 2017 году.

Беспересадочные вагоны будут курсировать с периодичностью через день. Они будут состоять из одного купе и одного плацкарта. «Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 Алматы — Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 Дербент — Москва и проследуют до конечной станции Москва»,— рассказали ТАСС в компании.

В 2017 году маршрут поезда был сокращен до Саратова, а освободившиеся вагоны отправили по внутриреспубликанским сообщениям. Причиной этому стала нерентабельность маршрута, сообщали Tengrinews.kz в «Пассажирских перевозках». С 2013 года пассажиропоток до столицы России сократился в два раза, утверждали в компании.

