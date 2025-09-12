экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Принц Гарри приехал в Киев

CentralAsia (CA) -  Принц Гарри приехал с необъявленным визитом в Киев, сообщает The Guardian. Он заявил, что готов сделать «все возможное» для того, чтобы помочь украинским военнослужащим в реабилитации после тяжелых ранений, полученных во время военных действий.

«Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», — сказал принц Гарри.

Принц рассказал, что его пригласила в Киев Ольга Руднева — основатель и генеральный директор травматологического центра «Сверхлюди» во Львове, который помогает раненым с ампутированными конечностями.

Вместе с ним в Киев прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В ходе поездки принц посетит Музей истории Украины во Второй мировой войне и встретится с 200 ветеранами. Также запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

