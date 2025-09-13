Грибок с 60% смертности распространился по Европе, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний

CentralAsia (CA) - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о серьезной угрозе для пациентов и систем здравоохранения из-за стремительного распространения в больницах Европы смертоносного грибка.

По данным ECDC, за 2023 год в регионе было зарегистрировано рекордное количество, 1346, случаев заражения грибком Candidozyma auris (C. auris), что на 67% больше, чем годом ранее. Еще 12 лет назад таких случаев не было.

Грибок Candidozyma auris трудно поддается лечению из-за устойчивости к противогрибковым препаратам. Он остается на поверхностях в больницах и медицинском оборудовании даже после обработки, после чего легко распространяется между пациентами. Уровень смертности в некоторых случаях может достигать 60%.

Недавние вспышки зарегистрировали на Кипре, во Франции и Германии. По данным агентства, в Греции, Италии, Румынии и Испании грибок распространен настолько, что отдельные вспышки уже невозможно дифференцировать. Взять под контроль распространение грибка получилось в Дании, этому способствовали изоляция пациентов в отдельных палатах и дезинфекция оборудования.

Многие страны имеют значительные пробелы в мерах реагирования. Из 36 стран, обследованных ECDC, только в 17 имеются национальные системы эпиднадзора за C. auris, в 15 изданы специальные рекомендации по профилактике инфекции.