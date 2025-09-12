экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На юге Казахстана почувствовали землетрясение, которое произошло в Кыргызстане
Предыстория: Бишкекчане ощутили сильное землетрясение

CentralAsia (KZ) -  Землетрясение силой два балла ощутили в селе Кордай Жамбылской области Казахстана, сообщили в МЧС РК.

Подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций в 12:57 (по местному времени) 12 сентября. Эпицентр расположен в 187 км на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

По данным кыргызстанских сейсмологов, сила подземных толчков в эпицентре составила около 4,5 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

