На юге Казахстана почувствовали землетрясение, которое произошло в Кыргызстане
|Предыстория: Бишкекчане ощутили сильное землетрясение
CentralAsia (KZ) - Землетрясение силой два балла ощутили в селе Кордай Жамбылской области Казахстана, сообщили в МЧС РК.
Подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций в 12:57 (по местному времени) 12 сентября. Эпицентр расположен в 187 км на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
По данным кыргызстанских сейсмологов, сила подземных толчков в эпицентре составила около 4,5 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
