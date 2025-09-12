В Госдуме предложили приостановить выдачу российского гражданства мигрантам из Центральной Азии до 2030 года

CentralAsia (CA) - Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести до 2030 года мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии.

«Слабо контролируемый поток мигрантов в Россию только растет. По данным МВД, за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдали около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2024-го. Всего только по официальным оценкам в России находится более 6,5 миллиона мигрантов, и из них работает меньшая часть. Остальные – члены семей, которые ничего не делают, зато пользуются нашей социальной инфраструктурой, включая больницы и школы», - сказал Миронов «Газете.ru».

По мнению депутата, такая ситуация представляет прямую угрозу национальной безопасности России и благополучию ее граждан.

«Справедливая Россия» уже внесла в Госдуму целый ряд законопроектов, которые помогут навести порядок с миграцией в стране. Но пока эти решения еще не приняты, я призываю ввести до 2030 года мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии. Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — сказал Миронов.

Ранее политик неоднократно выступал с аналогичными инициативами. В 2022 году он предлагал запретить предоставление гражданства гражданам Таджикистана, но поддержки не получил. В 2024 году Миронов снова настаивал на временном моратории для жителей Средней Азии, однако его предложение также не нашло отклика.