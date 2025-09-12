В выходные в Казахстане ожидаются дожди

CentralAsia (KZ) - В связи с прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана с 13 по 15 сентября пройдут дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

13-14 сентября в Восточно-Казахстанской области, 14 сентября в горных районах области Жетысу, а 15 сентября в Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Также по республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, юго-востоке и в центре республики ночью и утром туман.

Понижение температуры прогнозируется на востоке ночью до 0+9, днем до +10+22 градусов, на юге ночью до +10+16, днем до +17+28 градусов, в центре до +1+9, днем до +12+20 градусов. На севере и северо-западе, наоборот, ожидается повышение температуры воздуха днем до +12+19 градусов. А на западе и юго-востоке значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

