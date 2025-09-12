Латвия готовится полностью закрыть границу с Беларусью

CentralAsia (CA) - Латвия может полностью закрыть границу с Беларусью, передает русскоязычное агентство Baltnews слова министра внутренних дел балтийской страны Рихарда Козловскиса.

По его словам, власти страны готовы закрыть последний работающий КПП на латвийско-белорусской границе. Как сказал глава латвийского МВД, это решение должно стать «единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии».

Накануне латвийский Сейм (парламент страны) передал на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границ с Россией и Белоруссией на время проведения ими военных учений «Запад».

Накануне Польша на неограниченный срок закрыла все погранпереходы и воздушное пространство на границе с Беларусью. Следом о закрытии воздушного пространства сообщили в министерстве обороны Литвы.