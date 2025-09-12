Глава МИД Афганистана призвал Ташкент и Душанбе вернуть угнанные в 2021 году вертолеты

Амир Хан Муттаки

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки призвал Узбекистан и Таджикистан вернуть военные вертолеты, на которых афганские летчики покинули страну в августе 2021 года. Об этом сообщает Tolonews.

«Мы просим те страны, которые четыре года назад в результате политических событий забрали часть наших вертолетов и передали их соседним государствам, вернуть эти вертолеты афганскому народу, чтобы они использовались в гуманитарных целях», — сказал Муттаки в ходе встречи в Кабуле с дипломатами и представителями международных организаций.

Он также затронул тему международных санкций, отметив, что банковские ограничения затрудняют переводы денежных средств афганцами, живущими за рубежом, в том числе для оказания помощи пострадавшим от землетрясений.

Ранее, 8 сентября, издание Afghanistan International со ссылкой на свои источники сообщило, что в ближайшие дни Узбекистан вернет Афганистану 57 военных вертолетов, вывезенных из страны в 2021 году. 11 сентября газета The Kabul Times процитировала официального представителя временного правительства Афганистана Забихуллу Муджахида, который заявил, что Узбекистан согласился на возврат авиатехники.

«Это станет важным шагом в восстановлении авиационного потенциала Афганистана и укреплении связей между двумя соседними странами», — приводило издание слова чиновника.

Однако пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов в комментарии «Газете.uz» опроверг эти заявления.

«Подобные сообщения не соответствуют действительности. Позиция Узбекистана остается неизменной, а распространяемые новости — это fake news», — подчеркнул Бурханов.

Вопрос возвращения угнанной в 2021 году военной техники неоднократно становился предметом заявлений афганских властей. По данным Минобороны Афганистана, в августе 2021 года в Узбекистан и Таджикистан перелетели около 60 самолетов и вертолетов. Согласно информации Пентагона, в Узбекистане оказалось 46 единиц, еще 18 — в Таджикистане. Это произошло 14-15 августа 2021 года, когда афганские военные массово перегоняли технику в соседние страны на фоне стремительного захвата власти движением «Талибан».

В январе 2022 года министр обороны талибов Мохаммад Якуб пригрозил Ташкенту и Душанбе «последствиями», если техника не будет возвращена.

«Я со всем уважением призываю [Узбекистан и Таджикистан] не испытывать наше терпение и не заставлять нас предпринимать все возможные ответные шаги [для возвращения самолета]», — сказал тогда Мохаммад Якуб.

В ответ Узбекистан временно ограничил поставки электроэнергии в Афганистан, восстановив их через сутки. Талибы поблагодарили Ташкент за решение проблемы и заверили, что их правительство является «сторонником хороших и крепких отношений со всеми своими соседями».

Позднее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что угнанная в Узбекистан и Таджикистан авиация не будет возвращена Афганистану. В апреле 2022 года Исматулла Иргашев, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану, анонсировал возврат авиатехники американским властям, поскольку она была оплачена правительством США.

В июне 2023 года Министерство обороны Афганистана вновь напомнило Ташкенту и Душанбе о необходимости возврата самолетов и вертолетов, отметив, что они являются собственностью афганского народа.

«Узбекистан и Таджикистан — наши соседи. Мы хотим добрых отношений с ними и призываем их вернуть нам эти самолеты из соображений соседства и дипломатических норм. И мы вернем их в любом случае, когда это станет возможным», — заявил тогда представитель ведомства Энаятулла Хваризми.

В начале 2025 года Узбекистан отправил в США семь вертолетов Black Hawk из «афганской партии». Минбороны талибов осудило это решение, заявив, что техника принадлежит Афганистану и должна быть возвращена. В ведомстве подчеркнули право страны на доступ к своим военным ресурсам и призвали США уважать интересы афганского народа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения