Магнитные бури могут продлиться на Земле почти неделю
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С конца этой недели Земля войдёт в поток солнечного ветра от крупной корональной дыры на Солнце. Геомагнитные возмущения могут продлиться до шести суток, максимум придётся на 14–16 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

По расчётам астрофизиков, Земля войдёт в возмущённую область в ночь на воскресенье, 14 сентября. Скорость солнечного ветра начнёт расти с нынешних 400 км/с и достигнет 500–600 км/с 14–15 сентября. Максимум ожидается 16 сентября, когда показатели могут выйти на уровень около 700 км/с.

Такие дыры могут вызвать как слабые, так и сильные бури. Более мощные возмущения считаются маловероятными, однако в сентябре магнитосфера реагирует даже на слабые импульсы. Только за первые десять дней месяца зарегистрировали три магнитные бури – в десять раз больше, чем в августе.

«Более точный прогноз можно будет дать за двое суток до пика, но неблагоприятные сценарии сейчас рассматриваются как более вероятные», – отметили учёные.

Корональная дыра – участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из короны Солнца уходит в межпланетное пространство.

