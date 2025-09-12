В выходные по Узбекистану начнётся понижение температуры

CentralAsia (UZ) - В пятницу и субботу по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и умеренно жаркая погода. Температура воздуха будет в пределах +30…+35 градусов Цельсия, по югу в пятницу днём ожидается до +37…+39 градусов, сообщил Узгидромет.

Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области в эти два дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура понизится до +20…+25.

В воскресенье понижение температуры начнётся уже по всей территории республики. В дневные часы температура воздуха не будет превышать +25…+30, по югу — +33…+35 градусов.

В пятницу днём по северу и пустынной зоне, в выходные дни местами по стране ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных с пыльным поземком.

В Ташкенте в пятницу и в выходные будет преобладать небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с, возможны порывы до 10−12 м/с.

Дневная температура воздуха в пятницу составит +33…+35, в субботу — +31…+33, в воскресенье — +27…+29 градусов. Преобладающая температура ночью — +16…+19 градусов.

В первой половине следующей недели на территорию Узбекистана продолжится заток прохладного воздуха. Температура воздуха понизится ночью до +10…+15 градусов, днём — до +20…+25. В отдельных районах республики возможен кратковременный дождь, гроза.