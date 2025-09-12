экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туркменистан осудил удары Израиля по жилому району в Дохе

CentralAsia (TM) -  Туркменистан осуждает удары Израиля по жилому району в городе Доха и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Катара и грубое нарушение международного права. Такое сообщение распространил МИД Туркменистана 11 сентября. 

«Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава ООН», — говорится в сообщении. 

9 сентября истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали жилой дом в столице Катара, Дохе, где находились члены радикального палестинского движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары и дали операции название «Огненная вершина». Арабские СМИ сообщили о гибели четырех представителей высшего руководства ХАМАС, в Катаре действия Израиля назвали недопустимыми и преступными.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com