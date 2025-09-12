Туркменистан осудил удары Израиля по жилому району в Дохе

CentralAsia (TM) - Туркменистан осуждает удары Израиля по жилому району в городе Доха и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Катара и грубое нарушение международного права. Такое сообщение распространил МИД Туркменистана 11 сентября.

«Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава ООН», — говорится в сообщении.

9 сентября истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали жилой дом в столице Катара, Дохе, где находились члены радикального палестинского движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары и дали операции название «Огненная вершина». Арабские СМИ сообщили о гибели четырех представителей высшего руководства ХАМАС, в Катаре действия Израиля назвали недопустимыми и преступными.