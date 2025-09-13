Как работают японские волонтёры и как они себя чувствуют в Монголии? Фото

Как волонтеры JICA по зарубежному сотрудничеству (JOCV) справляются с трудностями в чужой стране и как они используют свой опыт после возвращения домой? Японский известный актёр, артист и модель, интересы которого представляет LesPros Entertainment Юджи посетил нынешних и бывших волонтеров JOCV (OV), чтобы увидеть и почувствовать то, что он увидел и почувствовал.

По состоянию на 2025 год волонтеры JICA по зарубежному сотрудничеству (JOCV) работают в 74 странах мира, самой северной из которых является Монголия. За последние 30 лет, с 1992 года, вскоре после перехода страны от социализма к демократии, в Монголию было направлено более 700 волонтеров. Монголия, известная как глубоко прояпонская страна благодаря помощи Японии в период социально-экономических потрясений, может похвастаться самым высоким в мире числом изучающих японский язык на душу населения.

Когда Юджи приземлился в международном аэропорту Чингисхана, его встретила обширная сухая равнина. «Это Монголия!» — воскликнул он. Однако по мере приближения к столице, Улан-Батору, дороги становились всё более загруженными, и пейзаж сменился мегаполисом, застроенным небоскребами. Символичным зрелищем стал клубящийся дым теплоэлектростанции. Примерно 90% всей электроэнергии в Монголии вырабатывается за счёт угля.

Юджи направился в районную больницу Сонгинохайрхан на северо-западе Улан-Батора. Там член команды, г-жа Намба Нацуми, работала физиотерапевтом, способствуя реабилитации. Под руководством Намбы мы вошли в комнату в реабилитационном отделении, где было установлено оборудование для физиотерапии для прогревания поражённых участков, а также тренажёры, включая лестницы с поручнями.

Намба объясняет: «Физиотерапевты поддерживают реабилитацию пациентов, чьи двигательные функции снизились из-за болезни или травмы, чтобы они снова могли нормально ходить и укрепить мышцы. Например, если не лечить после операции, мышцы и суставы могут стать скованными, поэтому в Японии проводится реабилитация. В Монголии физиотерапевты появились только в 2011 году. Даже в медицинской сфере до сих пор мало кто понимает суть реабилитации, и идея проводить реабилитацию с учётом жизни после выписки ещё не укоренилась».

Физиотерапевт Намба Нацуми, первый состав команды на 2023 год.

Вход в реабилитационное отделение. Вывеска на кириллице.

В Монголии распространено мнение, что если заболел, нужно отдыхать. Кроме того, у физиотерапевтов мало опыта в этой области, и даже при одной и той же боли в колене они, как правило, лечат её одинаково, хотя лечение должно быть разным в зависимости от причины. Это может привести к множеству проблем, препятствующих эффективной реабилитации. Чтобы решить эту проблему, Намба посещает сеансы лечения и скрупулезно делится японскими методиками: от рекомендаций по лечению, адаптированному к симптомам, до того, как общаться с пациентами.

Юджи энергично кивнул и сказал: «Однажды я попал в аварию и получил серьёзные травмы, настолько, что кость в левой ноге выпирала. Лечащий врач сказал мне, что мне нужно пройти курс реабилитации сразу после операции. Я усердно работал над восстановлением, как с помощью персонала, так и самостоятельно, используя инструменты, чтобы растянуть ногу, чтобы она не закостенела. Оглядываясь назад, я понимаю, что смог так хорошо восстановиться благодаря сотрудничеству между врачом, который давал мне инструкции, и физиотерапевтами, которые меня тренировали».

С прошлого года Намба проводит самостоятельную деятельность за пределами больницы вместе с другими волонтёрами Сасахарой ​​Масаси и Тоей Нацуко. Они говорят: «Мы хотим начать с того, чтобы донести важность профилактики ещё до того, как приехать в больницу». Район, известный как «район гэр (юрточный район)», — это жилой район на окраине Улан-Батора, где деревянные дома соседствуют с традиционными переносными жилищами, называемыми «гэрами». Используя юрты в местном общественном центре, они ежемесячно проводят занятия по здоровью для местных пожилых людей.

Физиотерапевт Даваажаргал (справа) проводит лечение по совету Намбы. «Я многому учусь».

Дөлгөөн, физиотерапевт, является одним из коллег Намбы.

Юджи прошёл курс лечебной физкультуры с Дөлгөөн. Во время тренировки он сидел на мягкой полусфере и постоянно пытался, повторяя: «Трудно удержать равновесие!»

Далее следует подъем по лестнице, который, как говорят, эффективен для улучшения сердечно-легочной функции и укрепления мышц нижней части тела.

«Врач говорила мне: «Давай попробуем еще несколько раз!», и я также делал реабилитационные упражнения, например, поднимал ноги, используя это приспособление», — говорит Юджи.

«Без реабилитации мне было бы трудно достичь нынешнего выздоровления», — говорит Юджи, вспоминая собственный опыт реабилитации.

«В Монголии широко распространены традиционные методы лечения, такие как иглоукалывание и массаж, поэтому люди склонны полагаться на них и мало знают о том, как поддерживать и улучшать свои физические функции», — говорит Намба. Она говорит, что из-за разногласий поначалу было сложно привлечь людей, но теперь они стали постоянными. Когда объявили, что сегодня к ним присоединится Юджи, все нарядились и пришли.

В классе, после урока по правильной ходьбе и осанке с использованием монитора, участники выполняют упражнения. «Согните правый локоть и раскройте ладонь, затем вытяните левый локоть и сожмите кулак. По очереди меняйте руки. А ещё мы будем топать ногами вместе, да, раз, два, три!» Когда участники начинают двигаться в такт крикам остальных, внутри юрты внезапно оживляется. Участники очень довольны и говорят: «Здесь приятно ходить, и Намба теперь мне как дочь» и «Теперь, когда я поняла, насколько важны физические упражнения, я делаю их и дома».

В Толгойтском районе, где Намба ведет свою волонтёрскую деятельность, в конце дороги можно увидеть дым от тепловой электростанции.

Гэр в одном из уголков Толгойта. Это общественное учреждение, где проводятся занятия по здоровью.

Бабушки подняли ноги и руки в унисон с криками Намбы и ее друзей, и на лицах у всех начали появляться улыбки.

Занятия по здоровью, проводимые в юртах, прошли с большим успехом. «Приняв нас в общину, мы смогли увидеть монгольский образ жизни, где жители поддерживают друг друга», — говорит Намба.

«Когда я впервые приехала в Монголию, я так волновалась, ведь это был мой первый опыт жизни за границей, что не могла спать», — говорит Намба. Однако, по мере того, как окружающие меня тепло принимали, а я начала изучать язык и коммуникативные навыки, я заметила в себе большие перемены. «Мне кажется, я стала похожа на монголов, умея уважать мысли друг друга и общаться с ними непринуждённо. Я больше не испытываю стресса, и даже сталкиваясь с неожиданностями или незначительными трудностями, я больше не волнуюсь и не унываю».

Срок её полномочий истекает всего через два месяца. Намба готовится провести учебную группу для врачей и медсестёр в больнице, заявив: «Без назначения врача пациенты не придут на реабилитацию. Именно поэтому я хочу привлечь врачей к участию и создать атмосферу «командной медицинской помощи». Более того, чувствуя дилемму: есть много вещей, которые физиотерапевты не могут сделать в одиночку, она с апреля изучает международное сотрудничество, исследования развития, исследования инвалидности, национальные системы и другие темы в онлайн-аспирантуре, чтобы иметь возможность заниматься этой областью с более широкого взгляда.

Юджи был впечатлён позитивным настроем Намбы и отправил ему искреннее ободряющее послание: «Если фундаментальная система изменится, я думаю, что сознание всей страны кардинально изменится. Надеюсь, ты приложишь все усилия».

Юджи встретился с тремя волонтерами в офисе JICA в Монголии, где у них состоялся откровенный разговор.

Сферы деятельности волонтеров JICA по зарубежному сотрудничеству в целом делятся на девять направлений, включая «Сельское, лесное и рыболовное хозяйство», «Социальное обеспечение», «Здравоохранение и медицинская помощь» и «Торговля и туризм». Всего насчитывается более 180 различных профессий. В настоящее время в Монголии работают 37 членов JOCV, занимая различные должности, включая не только физиотерапевтов, но и акушерок, специалистов по экологическому образованию и телепроизводству. Поэтому Юджи отправился в офис JICA в Монголии, чтобы послушать других участников.

Среди собравшихся были диетолог Джингу Юки, футболист Хаясибэ Масаси и Кода Акира, оказывающий образовательную поддержку детям с ограниченными возможностями. «Почему вы подали заявку на должность волонтера JICA по зарубежному сотрудничеству?» — спросил Юджи, на что все трое ответили: «Мы подали заявку, потому что узнали, что есть должность, где мы можем применить свои навыки». Юджи очень заинтересовался подробностями мероприятия, сказав: «Это здорово, ты хочешь работать с нуждающимися людьми за рубежом и использовать свои способности для этого».

Юджи задавал вопросы один за другим, а JOCV отвечали историями из реальной жизни, которые заставляли аудиторию смеяться, сопереживать и удивляться.

Юки Джингу, диетолог основного состава 2023 года.

Все были поражены фотографией Джингу-сан, режущего кусок мяса!

Компания Джингу Юки, чья основная задача — улучшение гигиены школьных обедов, которые сейчас находятся на стадии внедрения в Монголии, показала нам фотографию сотрудников, разделывающих большой кусок говядины на школьной кухне. «Школьные обеды в Монголии похожи на японские: куда привозят пакеты с нарезанным мясом, и его не просто готовят, а сначала разделывают большой кусок».

По просьбе Монгольской футбольной ассоциации, которая планирует провести в своей стране чемпионат мира по футболу к 2050 году, Хаясибэ тренирует юных спортсменок. Похоже, и это оказалось чередой неожиданных испытаний. «У детей в монгольских школах мало возможностей заниматься спортом, поэтому они не могут контролировать своё тело так же хорошо, как их сверстники в Японии. Если им становится скучно, они просто уходят куда-то ещё. До того, как я приехал сюда, я думал, что смогу многое сделать, но когда начинаешь, очень сложно заставить их продолжать тренировки».

Масаси Хаясибэ, футболист 4-го состава 2023 года.

Хаясибэ тренирует игроков в женской академии и говорит, что после возвращения в Японию он хочет продолжить свою местную деятельность и международное сотрудничество через футбол.

Первая команда поддержки детей и взрослых с ограниченными возможностями 2024 года — Кода Акира

Кода прилагает все усилия, чтобы создать среду, где дети с ограниченными возможностями и дети с нормальным здоровьем могли бы играть вместе. «Они отлично провели время, мастеря и запуская бумажные самолётики», — сказал он.

Кода указывает на присутствие старшего волонтёра, который активно работал в той же сфере: «Я сказал ему, что хочу организовать мероприятие, где люди могли бы учиться и получать удовольствие, и он присоединился к нам. Видя, как мой старший использует монгольский язык и придумывает креативные способы проведения мероприятия, я понял, чего мне не хватает. Затем я использовал это в своих мероприятиях, и дети стали с нетерпением ждать моего прихода. Даже дети, которым было трудно говорить самостоятельно из-за особенностей их инвалидности, теперь разговаривают со мной после того, как я с ними пообщаюсь, и если раньше они молча уходили, то теперь говорят «пока-пока!» с широкой улыбкой. После этого у них появилась мотивация, и я наконец начал получать удовольствие от этих мероприятий».

Несмотря на свои трудности, присутствие коллег и опытных волонтёров, похоже, является для них огромным источником эмоциональной поддержки в Монголии. Хаясибэ и Джингу кивнули, сказав: «Благодаря волонтёрам самых разных профессий мы можем задавать вопросы, выходящие за рамки нашей специализации», и «Обнадеживает, что есть столько людей, с которыми можно посоветоваться». Они также выразили искреннюю благодарность своим предшественникам: «Эта страна прояпонская, и монгольский народ был так радушно принят нами там, где мы работаем. Именно благодаря доверительным отношениям, которые наши опытные волонтёры выстроили за последние 30 лет, мы можем так легко осуществлять свою деятельность».

«Как только ты приедешь сюда, многие тебе помогут». Услышав эти слова, глаза Юджи загорелись, и он сказал: «Мир не так уж и плох! Как только ты это осознаёшь, это становится твоей силой. Это позволяет тебе сделать следующий шаг». Затем он рассказал о собственном опыте переезда в Америку в одиночку в 19 лет и жизни с семьёй отца.

«Даже если существуют языковые и культурные барьеры, стоит вам просто начать, и вы удивитесь, как много людей вас примут и помогут. Вы также поймёте, что до сих пор жили в ограниченном мире. Вот как я изменился. Помню, как после возвращения в Японию у меня словно что-то переключилось, и мне захотелось работать усерднее и брать на себя новые вызовы».

Жизнь полна событий, которые идут не по плану, но именно это делает её интересной. Если вы проявите упорство, даже когда натолкнётесь на стену, вместо того, чтобы убегать, вы увидите другой взгляд, и это станет вашей силой, говорит Юджи. Джингу, чей срок полномочий подходит к концу, согласно кивнул. «За время моего пребывания в Монголии произошло много событий, но это было весело. Два года пролетели как одно мгновение».

Кода также сказал: «До того, как я присоединился к JOCV, я думал, что буду принимать вызовы только лет до 30. Однако в учебном центре со мной был 68-летний мужчина, который усердно изучал местный язык, и, увидев его, я тоже захотел работать усерднее. Я считаю, что деятельность JOCV — это действительно ценная возможность, которая значительно расширяет кругозор во многих отношениях».

Памятное фото с волонтёрами разных профессий, работающими по всей Монголии. У всех прекрасные улыбки!

«Было здорово услышать реальные истории от людей, которые усердно трудятся, несмотря на различные трудности», — сказал Юджи.

На дружеской вечеринке все собрались вокруг традиционного монгольского блюда под названием «хорхог». Оно готовится путём томления баранины на кости с овощами на горячем камне, что позволяет раскрыть аромат ингредиентов и создать простой, но насыщенный вкус.

В тот вечер 19 членов команды съехались со всей Монголии, и в честь Юджи устроили дружескую встречу. Юджи был удивлён, увидев, как члены команды проявляют активность в разных областях, и воскликнул: «Это как Мстители!» Затем он откровенно поделился своими мыслями: «Люди, которые обычно не встречаются в Японии, собрались вместе и сотрудничают друг с другом. Если вы продолжите использовать свой опыт в Монголии и добьётесь успеха по возвращении домой, я думаю, это станет огромным подспорьем для Японии».

