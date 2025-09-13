Два монгольских боксера обеспечили себе медаль на ЧМ-2025

CentralAsia (MNG) -

Монгольские бойцы пробились в полуфинал на чемпионате мира под эгидой World boxing, который в данный момент проходит в Ливерпуле.

В дневной сессии АЛТАНЦЭЦЭГ Лутсайхан (48 кг) оказалась сильнее представительницы Японии Хикару Шинохары. Она одержала победу единогласным решением судей 5:0.

АЛТАНЦЭЦЭГ Лутсайхан

Вечером 13 сентября 2025 года она сразится за серебряную медаль с индийской спортсменкой.

БАТТУЛГА Алдархишиг (51 кг) одержал победу над представителем Испании Молино Салвадори единогласным решением судей 5:0.

БАТТУЛГА Алдархишиг

Вечером 13 сентября 2025 года он поборется с японским спортсменом за серебряную медаль.

Тем самым они обеспечили себе уже минимум бронзовые медали.

Татар С.Майдар

