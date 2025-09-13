экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Непале назначены новые выборы в парламент
// REUTERS

CentralAsia (CA) -  В Непале палата представителей распущена, а всеобщие выборы назначены на 5 марта 2026 года. Об этом сообщает издание Xinhua. 

По данным издания, президент Рам Чандра Паудел предпринял этот шаг по рекомендации исполняющей обязанности премьер-министра Сушилы Карки, вступившей в должность на прошлой неделе.

Политические партии выразили недовольство роспуском парламента и формированием правительства во главе с Карки, сообщает издание Republica. Генеральный секретарь Компартии Непала Шанкар Покхарел назвал решение «вызывающим иронию», отметив, что ранее попытки правительств большинства распустить парламент оспаривались как неконституционные, а теперь те же голоса поддержали роспуск.

Протесты в Непале начались 8 сентября после блокировки большинства социальных сетей. Большинство участников это молодые люди, из-за чего массовые волнения назвали «революцией поколения Z». Они выступают против коррупции, за системные реформы и подотчетность власти. Власти применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули; протестующие блокировали дороги, поджигали покрышки и строили баррикады. Во время беспорядков чиновники и министры эвакуировались с помощью вертолетов. 

