На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения

CentralAsia (CA) -  На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения, сообщает издание РБК.

По данным властей Камчатского края, есть риск цунами после сильного землетрясения у восточного побережья полуострова. По словам губернатора Владимира Солодова, эпицентр толчков находился в этом районе, а их сила составила 7,7.

«Объявлена угроза цунами. Призываем быть особенно осторожными на Халактырском пляже и в других зонах повышенной опасности», - отметил Солодов в своём телеграм-канале.

