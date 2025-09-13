На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения
- 13:19, 13 сентября 2025
CentralAsia (CA) - На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения, сообщает издание РБК.
По данным властей Камчатского края, есть риск цунами после сильного землетрясения у восточного побережья полуострова. По словам губернатора Владимира Солодова, эпицентр толчков находился в этом районе, а их сила составила 7,7.
«Объявлена угроза цунами. Призываем быть особенно осторожными на Халактырском пляже и в других зонах повышенной опасности», - отметил Солодов в своём телеграм-канале.
