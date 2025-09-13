В Узбекистане уничтожают более 3,2 млн единиц лекарств по делу о сиропе «Док-1 Макс»

CentralAsia (UZ) - Более 3,2 млн единиц лекарств, изъятых по уголовному делу о сиропе «Док-1 Макс» в Узбекистане, будут уничтожены в Ташкенте в присутствии представителей надзорных органов, сообщает Главное управление Бюро принудительного исполнения (БПИ) столицы.

Утилизация проводится на основании исполнительного листа Ташкентского городского суда по делу против осуждённого С. К. (бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли) и других лиц. Суд постановил уничтожить препараты, хранившиеся на складах ООО Quramax Medical (импортёр) и в таможенных терминалах.

Среди уничтожаемых лекарств — сироп «Док-1 Макс», который, по данным следствия, в 2022–2023 годах стал причиной смерти не менее 68 детей и инвалидности еще 16 детей в Узбекистане. В июле этого года скончался еще один ребенок, ставший инвалидом после применения сиропа.

Всего будет уничтожено:

811 478 таблеток «Док-1 Макс»;

101 669 бутылок сиропа «Док-1 Макс»;

2 252 796 таблеток «Амбронол»;

56 672 бутылки сиропа «Амбронол».