США введут санкции в отношении 32 иностранных компаний за их поставки в Россию

CentralAsia (CA) -  Министерство торговли США опубликовало список компаний из Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Они вступят в силу 16 сентября.

Проект документа опубликован в Федеральном реестре США. В нем указано, что под ограничения попадут 23 китайских компании, три турецких, две — из ОАЭ, по одной — из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

Министерство торговли США считает, что действия всех структур, в отношении которых вводятся ограничения, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США. Как поясняет ведомство, компании осуществляли поставки в интересах военно-промышленного комплекса в Россию, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.

