экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Непале отменен комендантский час

CentralAsia (CA) -  Власти Непала отменили введенный в стране комендантский час после избрания временного премьер-министра, сообщает The Himalayan Times.

Ограничения действовали до 6:00 сегодняшнего дня. После их снятия возобновил работу общественный транспорт, в том числе междугородние автобусы, перевозящие людей из Катманду в другие части страны. В городе наблюдается большое скопление транспорта и людей, отмечает газета.

В сентябре в Непале начались беспорядки после того, как местное правительство решило запретить несколько социальных сетей. Массовые протесты привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Во время акций погибли более 50 человек. Митингующие призвали назначить главой временного правительства Непала Сушилу Карки, экс-председателя Верховного суда. Она вступила в должность 12 сентября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com