В Непале отменен комендантский час

CentralAsia (CA) - Власти Непала отменили введенный в стране комендантский час после избрания временного премьер-министра, сообщает The Himalayan Times.

Ограничения действовали до 6:00 сегодняшнего дня. После их снятия возобновил работу общественный транспорт, в том числе междугородние автобусы, перевозящие людей из Катманду в другие части страны. В городе наблюдается большое скопление транспорта и людей, отмечает газета.

В сентябре в Непале начались беспорядки после того, как местное правительство решило запретить несколько социальных сетей. Массовые протесты привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Во время акций погибли более 50 человек. Митингующие призвали назначить главой временного правительства Непала Сушилу Карки, экс-председателя Верховного суда. Она вступила в должность 12 сентября.