В США задержан подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка

Чарли Кирк

CentralAsia (CA) - Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, по словам президента США Дональда Трампа, «с высокой долей вероятности» задержан. Об этом он заявил в пятницу, 12 сентября. Позднее задержание подтвердили губернатор штата Юта и глава ФБР. Имя подозреваемого — Тайлер Робинсон, ему 22 года, он является жителем Юты.

«С высокой долей вероятности он взят под стражу», — отметил Трамп в эфире телеканала Fox, добавив, что узнал о задержании за несколько минут до интервью.

31-летний Чарли Кирк, звезда правого крыла Республиканской партии, был застрелен во время выступления в кампусе Университета Utah Valley в среду. Кирк занимался агитацией среди американских студентов, ему приписывают немаловажную роль в переизбрании Дональда Трампа в 2024 году.