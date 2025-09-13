экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генеральная Ассамблея ООН поддержала признание палестинского государства

CentralAsia (CA) -  Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая предусматривает урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу «два государства для двух народов», сообщает пресс-служба организации.

«Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая одобряет (принятую 30 июля по итогам конференции ООН - ИФ) декларацию, где звучит призыв к мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации принципа "два государства для двух народов», - говорится в сообщении.

За принятие резолюции проголосовали 142 государства, в то время как 10 стран, включая Израиль и США, проголосовали против и 12 делегатов воздержались.

В резолюции осуждается проведенное против Израиля атака ХАМАС 7 октября 2023 года. Согласно резолюции, ХАМАС должен быть разоружен и отстранен от управления сектором Газа.

