НАТО в связи с российскими дронами над Польшей начинает операцию «Восточный страж»

CentralAsia (CA) -  НАТО запускает операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry), чтобы укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. 

В операции будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.

«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу «Восточный часовой» для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», - сказал Рютте.

Гринкевич добавил, что операция затронет весь восточный фланг НАТО. По его словам, альянс уже приступил к этой операции.

Польша 10 сентября сбила дроны, которые власти назвали российскими, но Москва и посольство РФ в Варшаве это отрицают. После инцидента НАТО направило в Польшу дополнительную военную поддержку, Германия увеличила патрулирование границы. Польша также закрыла границу с Белоруссией на время учений «Запад-2025», которые Москва называет плановыми.

