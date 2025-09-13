Первый в мире ИИ-министр назначен в Албании

CentralAsia (CA) - В Албании назначили первого в мире ИИ-министра, сообщает The Guardian.

«Диэлла — первый член (правительства), который не существует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом», - заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Нового министра зовут Диэлла (Diella), что на албанском означает «солнце». В январе этого года ее запустили как виртуального помощника на базе ИИ с аватаром женщины в традиционном костюме района Задмира. Она помогает пользователям портала e-Albania решать бюрократические задачи голосовыми командами.

По словам премьера Эди Рамы, Диэлла будет отвечать за госзакупки, повышая их прозрачность и борясь с коррупцией — важным критерием для вступления Албании в ЕС. Премьер планирует к 2030 году включить страну с населением 2,8 млн в этот политический блок.