CentralAsia (KZ) - Вакцинация от гриппа в Казахстане начнется позже запланированных сроков, сообщает издание Tengrinews.kz.

В этом году Казахстан закупил 2 млн доз российской вакцины «Гриппол+» на 2 млрд тенге. Она защищает от трёх самых распространенных штаммов гриппа.

В августе главный государственный санврач Казахстана Сархат Бейсенова подписала постановление о проведении профилактики в сезон гриппа, ОРВИ, коронавируса на 2025-2026 годы. В документе сказано, что вакцинация от гриппа стартует 15 сентября.

«Поставщик сообщил нам, что вакцина, предназначенная для Казахстана, будет произведена только ко второй декаде сентября. Поэтому мы вынуждены перенести срок начала кампании по вакцинации от гриппа на 1 октября», - сообщила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Нуршай Азимбаева.

