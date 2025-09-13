Таджикистан снова накроет пыльная буря
15:43, 13 сентября 2025
CentralAsia (TJ) - Синоптики Таджикистана прогнозируют, что с 13 сентября на территории страны на три дня ожидается пыльная буря. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.
Во второй половине дня 13 сентября в городах и районах Хатлонской области, а также в районах республиканского подчинения, южных районах Согдийской области и в Душанбе ожидается повышение уровня загрязнения воздуха.
По данным Гидрометцентра, это связано с поступлением пыльной мглы с юга и юго-запада страны. Гражданам рекомендуется ограничить длительные прогулки, особенно вдоль дорог с интенсивным движением, до 16 сентября.
