Какие страны поддержали резолюцию о создании палестинского государства? Итоги

CentralAsia (CA) - Генассамблея ООН одобрила декларацию в поддержку независимости Палестины.

За принятие декларации об урегулировании палестинского конфликта на основе решения о двух государствах проголосовали 142 страны, включая Кыргызстан.

Против — 10 государств, включая Израиль и США. Еще 12 стран воздержались от голосования.

Декларация стала результатом международной конференции в ООН, прошедшей в июле под эгидой Саудовской Аравии и Франции и посвящённой многолетнему конфликту.