Какие страны поддержали резолюцию о создании палестинского государства? Итоги
- 15:48, 13 сентября 2025
CentralAsia (CA) - Генассамблея ООН одобрила декларацию в поддержку независимости Палестины.
За принятие декларации об урегулировании палестинского конфликта на основе решения о двух государствах проголосовали 142 страны, включая Кыргызстан.
Против — 10 государств, включая Израиль и США. Еще 12 стран воздержались от голосования.
Декларация стала результатом международной конференции в ООН, прошедшей в июле под эгидой Саудовской Аравии и Франции и посвящённой многолетнему конфликту.
