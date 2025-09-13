Минобороны России сообщило о поражении мест хранения дронов ВСУ
- Азия и мир, происшествия
- 15:55, 13 сентября 2025
- Просмотров: 414
CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения БПЛА дальнего действия ВСУ в 157 районах в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
При атаке была задействована авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Также российские ПВО за сутки сбили 340 дронов и три снаряда HIMARS.
Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается о нанесении ударов по позициям ВСУ. Накануне в Минобороны говорили о поражении пунктов управления, мест сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также цеха по производству безэкипажных катеров.
