экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России сообщило о поражении мест хранения дронов ВСУ

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения БПЛА дальнего действия ВСУ в 157 районах в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

При атаке была задействована авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также российские ПВО за сутки сбили 340 дронов и три снаряда HIMARS. 

Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается о нанесении ударов по позициям ВСУ. Накануне в Минобороны говорили о поражении пунктов управления, мест сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также цеха по производству безэкипажных катеров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com