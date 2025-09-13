экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Принц Гарри посетил Киев и встретился с военнослужащими ВСУ

CentralAsia (CA) -  В пятницу один из двух сыновей короля Великобритании принц Гарри побывал в Киеве по приглашению благотворительной организации Superhumans, которая поддерживает военных ВСУ, получивших ранения.

Во время поездки Гарри побывал на месте одного из российских ударов по Киеву, сообщил глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным BBC, Гарри также встретился с военнослужащими ВСУ.

 

