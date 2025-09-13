Аргентина приняла меры для прекращения «родильного туризма» из России

CentralAsia (CA) - Аргентина пересмотрела миграционную политику, чтобы пресечь так называемый «родильный туризм» из России. Об этом заявил посол страны в РФ Энрике Игнасио Феррера Виейра в интервью РБК.

Теперь для получения гражданства через натурализацию иностранцу старше 18 лет нужно доказать наличие законного места жительства и не менее двух лет проживания в Аргентине.

По словам дипломата, соглашение об отмене виз с Россией было заключено для культурного и туристического обмена, «а не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, скрывающие животы на границе».

Ранее гражданство автоматически получал ребенок, рожденный в стране, а родители — через процедуру воссоединения семьи. Однако на фоне войны России против Украины число подобных случаев резко выросло. Так, в феврале 2023 года власти сообщили, что из 83 россиянок, пересекших границу за один день, 16 были на поздних сроках беременности. В 2022 году в Аргентину въехали около 5800 беременных россиянок.

Всего, по официальным данным, с 2022 по 2023 годы в страну прибыло более 23 тысяч граждан России. Уже в 2023-м беременным россиянкам начали массово отказывать во въезде.