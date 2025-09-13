В Казахстане на озере Алаколь объявили ЧС
- 17:17, 13 сентября 2025
CentralAsia (KZ) - На озере Алаколь в Казахстане есть угроза размыва, сообщает Orda.kz.
ЧС объявили местные власти.
По данным издания, в зоне отдыха озера Алаколь Кабанбайского сельского округа района Маканшы области Абай может возникнуть угроза размыва набережной, где расположены здания домов отдыха и нанесения материального ущерба объектам.
По этой причине принято решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.
