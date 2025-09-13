экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В КНДР запретили слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке», - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Председатель КНДР Ким Чен Ын решил запретить использование в стране слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Решение связано с необходимостью заменить их отечественными аналогами, пишет The Sun.

В частности, слово «гамбургер» заменят на «дадзин-гоги-гёппан» (двойной хлеб с говяжьим фаршем). Вместо «мороженого» гиды должны говорить «эсыукимо», а караоке-машины именовать «машинами для экранного сопровождения».

По данным The Sun, туристическим гидам, принимающим российских и китайских гостей на курорте Вонсан, рекомендовано исключать англицизмы, популярные на Западе и в Южной Корее. Сейчас около 20-30 гидов проходят интенсивное обучение, чтобы привыкнуть к северокорейской лексике и избегать иностранных заимствований.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com