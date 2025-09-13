В КНДР запретили слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке», - СМИ
- 17:22, 13 сентября 2025
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Председатель КНДР Ким Чен Ын решил запретить использование в стране слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Решение связано с необходимостью заменить их отечественными аналогами, пишет The Sun.
В частности, слово «гамбургер» заменят на «дадзин-гоги-гёппан» (двойной хлеб с говяжьим фаршем). Вместо «мороженого» гиды должны говорить «эсыукимо», а караоке-машины именовать «машинами для экранного сопровождения».
По данным The Sun, туристическим гидам, принимающим российских и китайских гостей на курорте Вонсан, рекомендовано исключать англицизмы, популярные на Западе и в Южной Корее. Сейчас около 20-30 гидов проходят интенсивное обучение, чтобы привыкнуть к северокорейской лексике и избегать иностранных заимствований.
