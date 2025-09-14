Мастер-пекарь Дитмар Брандес из SES привозит в Улан-Батор немецкие ноу-хау в области выпечки. Видео

CentralAsia (MNG) -

— Меня зовут Дитмар Брандес. Я из Франконии, Бавария, Германия. У меня 55-летний опыт работы в хлебопекарной отрасли. Я приехал в Улан-Батор в качестве старшего специалиста из Службы старших экспертов (SES). Это Немецкий экономический фонд, который работает при поддержке Министерства экономики Германии и крупнейших немецких промышленных предприятий. Целью этой организации является распространение немецких ноу-хау и технологий в развивающихся странах и оказание помощи финансово неблагополучным промышленным предприятиям.

Немецкий хлеб имеет уникальные характеристики в мире, а Германия является мировым лидером по производству хлеба. В Германии самое большое количество разновидностей хлеба в мире. Это напрямую связано с многообразием видов зерновых (рожь, пшеница, полба и т. д.) в Германии и долгой историей хлеба как основного продукта питания человечества. Кроме того, в Германии высокоразвита культура хлебопечения и кондитерского дела, поскольку условия для выращивания зерновых здесь очень хорошие. А основное ноу-хау, которое делает Германию предметом зависти ее международных коллег и пекарей, — это ее умение работать с закваской. Закваска — это секрет сохранения свежести хлеба, придания ему уникального вкуса и аромата, иными словами, секретный рецепт немецкого хлеба.

Прежде чем идти в различные пекарни, мне сначала приходится готовиться. Мне нужно знать, что делать, какое тесто делать, какие есть проблемы, где теряется качество. После этого я организую свои мысли и сделаю заметки. Утром я пойду в пекарню и поговорю с персоналом. Затем мы будем работать шаг за шагом, тесто за тестом, чтобы решить проблему или представить новый рецепт.

Больше всего мне понравилось в Монголии работать с молодежью. Они очень дисциплинированы, дотошны, делают подробные записи и внимательно слушают. И самое удивительное, что даже если я вернусь в Германию, они продолжат свою работу. К сожалению, в Германии так не всегда бывает, и некоторые молодые немцы недисциплинированы, не слушают людей или просто хотят все делать по-своему. Но в Монголии очень приятно работать с молодежью. По моему мнению, эта организация будет и дальше добиваться успеха благодаря своим прекрасным сотрудникам, которые работают правильно и усердно.

подготовил Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения