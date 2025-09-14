В Лондоне прошел масштабный митинг, более 100 тыс. человек вышли на марш против миграции

CentralAsia (CA) - В Лондоне более 100 тыс. человек вышли на акцию правого активиста Томми Робинсона под лозунгом «Соединим королевство».

Участники собрались на площади Рассел-сквер и затем направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие несли английские национальные флаги и «Юнион Джек», звучали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Основные претензии протестующих касались миграционной политики и ограничений свободы слова.

Сам Робинсон назвал акцию «праздником свободы слова», тогда как его оппоненты — «праздником ненависти и лжи». Он отметил, что участники скандировали имя американского политика и активиста Чарли Кирка, убитого на этой неделе в США.

В сети появились кадры, где демонстранты держат его портреты. Кирк был смертельно ранен во время публичного мероприятия в Университете долины Юта, когда отвечал на вопрос о проблеме стрельбы в школах.

Параллельно в Лондоне прошёл небольшой контрпротест. Левые активисты выступили за сохранение миграционной политики и подчеркнули, что страна должна принимать беженцев.