Более 20 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Испании

CentralAsia (CA) -  Взрыв произошёл в баре в Вальекасе, в районе на юге центральной части Мадрида.  Об этом сообщает издание El Espanol. 

Пострадали 25 человек, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, а двое — в тяжелом.

По данным экстренных служб, взрыв произошёл в 15:00 по местному времени в субботу, 13 сентября 2025 года, в здании заведения на улице Мануэля Марото.

