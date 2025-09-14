Более 20 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Испании

CentralAsia (CA) - Взрыв произошёл в баре в Вальекасе, в районе на юге центральной части Мадрида. Об этом сообщает издание El Espanol.

Пострадали 25 человек, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, а двое — в тяжелом.

По данным экстренных служб, взрыв произошёл в 15:00 по местному времени в субботу, 13 сентября 2025 года, в здании заведения на улице Мануэля Марото.