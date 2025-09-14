экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За ночь над территорией России сбиты 80 беспилотников

CentralAsia (CA) -  Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 сентября силы ПВО уничтожили 80 беспилотников. Из них 30 — над Брянской областью.

По данным ведомства, еще 15 БПЛА сбиты над Крымом, 12 — над Смоленской областью, 10 — над Калужской, пять — над Новгородской, три — над акваторией Черного моря, два — над Ленинградской областью, по одному — над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Богомаз сообщал, что над регионом сбиты четыре беспилотника. Он также писал, что в результате падения обломков БПЛА началось возгорание на территории нефтезавода Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ).

