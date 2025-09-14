ЕС продлил санкции против России до марта 2026 года

- Азия и мир, политика
- 12:05, 14 сентября 2025
- Просмотров: 1140
CentralAsia (CA) - Европейский союз официально продлил действие всех антироссийских санкций еще на шесть месяцев – до 15 марта 2026 года.
По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, новый пакет рестрикций планируют обнародовать 15 сентября. Он подчеркнул, что его содержание будет согласовано напрямую с президентом США Дональдом Трампом, чтобы усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина.
Ограничения продолжают действовать в отношении более чем 2,5 тыс. физических и юридических лиц.
При этом, Евросоюз в рамках продления персональных санкций против России снял ограничения с одного фигуранта, имя которого будет объявлено после публикации решения в официальном журнале ЕС.
«В контексте пересмотра санкций Совет Европейского союза также принял решение не продлевать ограничения в отношении одного лица и исключить из списка одного умершего человека», - говорится в заявлении ведомства.