Ураган и град обрушились на город Пекин

CentralAsia (CA) -  На город Пекин (Китай) обрушился сильный ураган с порывами ветра до 117 км/ч. Осадки сопровождались градом, который за несколько минут покрыл улицы белым слоем.

Из-за непогоды временно перекрыли главные дороги, на некоторых перекрёстках образовались подтопления.

Город на несколько часов оказался парализован.

