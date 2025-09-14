Ураган и град обрушились на город Пекин

CentralAsia (CA) - На город Пекин (Китай) обрушился сильный ураган с порывами ветра до 117 км/ч. Осадки сопровождались градом, который за несколько минут покрыл улицы белым слоем.

Из-за непогоды временно перекрыли главные дороги, на некоторых перекрёстках образовались подтопления.

Город на несколько часов оказался парализован.