Число погибших во время протестов в Непале увеличилось до 72
CentralAsia (CA) -  В результате беспорядков в Непале погибли 72 человека. Еще около 200 пострадали. Об этом сообщил главный секретарь правительства страны Экнараян Арьял.

Его слова передает Online Khabar.

Среди жертв — 59 протестующих, 10 заключенных и три сотрудника службы безопасности. Из числа участников протеста пострадали 134. Еще 57 раненых — полицейские.

Акции в Непале начались 8 сентября. Поводом стала блокировка соцсетей в стране. На следующий день власти отменили запрет, но беспорядки не прекратились. Шарма Оли покинул пост премьер-министра. Временное правительство возглавила бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки. Она будет занимать должность до проведения выборов.

