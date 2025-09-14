Турция инициирует разработку ядерного реактора местного производства

CentralAsia (CA) - Власти Турции запускают программу по разработке ядерного реактора собственного производства. Приём заявок продлится до конца года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр.

«Запущенная нами программа укрепит энергетическую безопасность страны, снизит зависимость от внешних источников и приблизит нас к цели по нулевым выбросам. Мы намерены создать высокотехнологичные реакторы, опираясь на мощности турецкой промышленности», — написал министр в соцсети NSosyal.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 декабря 2025 года.