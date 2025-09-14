экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Турция инициирует разработку ядерного реактора местного производства

CentralAsia (CA) -  Власти Турции запускают программу по разработке ядерного реактора собственного производства. Приём заявок продлится до конца года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр.

«Запущенная нами программа укрепит энергетическую безопасность страны, снизит зависимость от внешних источников и приблизит нас к цели по нулевым выбросам. Мы намерены создать высокотехнологичные реакторы, опираясь на мощности турецкой промышленности», — написал министр в соцсети NSosyal.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 декабря 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com