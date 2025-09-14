Германия ведет переговоры о масштабной депортации афганцев, - СМИ

CentralAsia (CA) - Представители правительства Германии ведут переговоры с талибами о создании механизма массовой депортации афганцев, сообщает Bild.

По данным издания, встреча немецкой и афганской делегаций состоялась в начале сентября в Катаре. Стороны обсудили организацию регулярных высылок, в том числе не только чартерными, но и обычными рейсами. Ожидается, что переговоры продолжатся в Кабуле при посредничестве Катара.

По информации правительства ФРГ, в стране проживает около 461 тыс. выходцев из Афганистана, из которых почти 350 тыс. добиваются статуса беженцев.