Качество и индекс: Монголия занимает 39-е место в индексе стран с хорошими системами здравоохранения

Лучшее здравоохранение в мире 2025 года

По данным рейтинга World Population Review, Тайвань признан страной с лучшей системой здравоохранения в мире. Страны с лучшим здравоохранением: Тайвань, Южная Корея, Австралия, Канада и Швеция.

Почему Тайвань занимает первое место в рейтинге стран с лучшей системой здравоохранения в мире

В стране предлагается всеобщее медицинское страхование через систему Национального медицинского страхования (NHI). Доступ к нему есть практически у всех, включая экспатов с видом на жительство.

В отличие от других азиатских стран, система здесь быстрая, эффективная и доступная. Вы можете быстро обратиться к врачу. Больницы и клиники современные, а большинство врачей хорошо обучены. Кроме того, многие из них говорят по-английски, особенно в крупных городах.

Система также проста в использовании. Медицинские карты хранятся в электронном виде, и каждый пациент получает смарт-карту медицинского страхования. Лекарства доступны и доступны по цене.

Монголия

Монголия занимает 39-е место в Индексе хорошего здравоохранения, набрав 46 баллов из 169 стран в этом рейтинге. Наш северный сосед занимает 60-е, а наш южный сосед — 64-е место в этом рейтинге.

Индекс здравоохранения — это показатель, который оценивает общее качество системы здравоохранения, включая такие факторы, как медицинские специалисты, оборудование, персонал, врачи и расходы. Он позволяет оценить инфраструктуру здравоохранения, услуги и ресурсы, доступные в конкретном регионе. Более высокие баллы предпочтительны.

Индекс отражает качество системы здравоохранения, подчёркивая положительные аспекты посредством экспоненциального роста, а также уделяя больше внимания местным аспектам.

