Международный конкурс по программированию дронов и роботов пройдут в Монголии в октябре

CentralAsia (MNG) -

В современном стремительно меняющемся образовательном ландшафте обучение школьников навыкам программирования и искусственного интеллекта — важнейшим компетенциям XXI века — стало одним из главных приоритетов.

В связи с этим Монгольский национальный университет образования совместно с Ассоциацией гражданской авиации Кореи и её Центром непрерывного образования проводит с 18 по 20 октября в Монголии Международный конкурс по программированию дронов и роботов ( the International Drone and Robot Coding Competition - IDARCC).

Международный конкурс по программированию дронов и роботов-2024 был организован во Вьетнаме.

Конкурс будет проходить в двух основных номинациях: «Программирование дронов» и «Программирование дронов и роботов». Участие открыто для учащихся средних и старших классов.

В этом году ожидается участие учащихся из Монголии, Индонезии, Южной Кореи, Таиланда, США и Вьетнама, что подчеркивает растущий международный масштаб мероприятия.

Монгольские школьники уже добились заметных успехов на предыдущих международных соревнованиях в 2023 и 2024 годах, завоевав одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали, а также специальную командную награду, что свидетельствует о растущем уровне страны в области STEM-образования и технологических инноваций.

Организаторы подчеркивают, что проведение конкурса в Монголии не только способствует развитию навыков программирования и грамотности в области искусственного интеллекта среди студентов, но и укрепляет международное сотрудничество и обмен опытом в области робототехники и беспилотных технологий.

Помимо теоретического обучения, учеников обучают создавать программируемые игрушки, что помогает им развивать мышление, творческие способности и новые технические навыки.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения