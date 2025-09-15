«TECHWEEK 2025» впервые пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) -

«TECHWEEK 2025» — комплексное национальное мероприятие, объединяющее технологическую индустрию, впервые проводится в Монголии.

Основная цель данного мероприятия — создание национальной платформы для всех заинтересованных сторон для обсуждения новых знаний, технологий, инноваций, будущих тенденций, инвестиций и вопросов политики в отрасли, обмена опытом и обеспечения участия.

Мировой опыт

Мероприятия TECHWEEK 2025 успешно прошли во многих городах мира, собрав тысячи участников:

London TECHWEEK – крупнейшее технологическое мероприятие в Европе, ежегодно собирающее более 45 000 участников.

Singapore TECHWEEK – мероприятие, ставшее центром технологических инноваций в Азиатском регионе.

US TECHWEEK – каждый город фокусируется на стартапах, цифровой трансформации и технологиях устойчивого развития.

Запуск TECHWEEK в Монголии, следуя этим примерам, является важным шагом стратегического значения для развития всех секторов.

Особенности TECHWEEK

В отличие от традиционных централизованных мероприятий, он «децентрализован» и проводится в нескольких местах.

Любой желающий может организовать собственное мероприятие и открыто участвовать в нём.

Компании, сообщества и НКО будут инициировать и организовывать собственные технологические мероприятия, создавая возможности для внедрения технологий в каждом уголке страны.

Вместо единой централизованной организации вы можете организовать желаемое мероприятие в любом месте, в любое время и с любым количеством участников, просто зарегистрировавшись на сайте.

Основные цели

Распространение знаний: обмен опытом и информацией о технологических тенденциях посредством лекций, дискуссий и тренингов.

Нетворкинг: объединение стартапов, инвесторов, экспертов и политиков.

Внедрение новых технологий: представление новых продуктов и услуг широкой публике посредством презентаций стартапов и демонстрационных показов.

Расширение сотрудничества: создание новых партнерств для инноваций, инвестиций и совместного развития.

Мероприятия, которые пройдут в течение 7 дней:

ICT FORUM 2025

Startup Demo Day & Matchmaking

Developer Meetups & Workshops

Fireside Talks

Job & Talent Fair

Tech Afterparty & Networking Events

Expo & Trade Show

Hackathon & Competitions

ICT Forum 2025 – Digital First

Важнейшей частью этих мероприятий является ICT Forum 2025 – крупнейшее комплексное мероприятие, посвященное инвестициям, инновациям и сотрудничеству в технологическом секторе.

Под лозунгом Digital First («Цифровые технологии прежде всего») ICT Forum 2025 направлен на достижение общего понимания и консенсуса посредством широкого государственно-частного партнерства относительно потенциала цифровых технологий для ускорения развития Монголии и путей его внедрения.

Хронология и структура

25 и 26 сентября 2025 года пройдут две основные дискуссии:

Обсуждение технологий — междисциплинарная дискуссия, основные доклады и презентации новых продуктов с участием представителей новых технологий, стартапов, инвесторов, международных организаций, профессиональных ассоциаций и политиков.

Обсуждение политики — дискуссия, основные доклады и презентации новых продуктов с участием представителей правительств, политиков, международных организаций, частного сектора и лидеров технологического сектора. Будет представлена ​​TECHWEEK 2025.

Цели

Представить программу Digital First и стратегию развития искусственного интеллекта, которые будут реализованы правительством, а также обсудить политические решения по улучшению правовой среды.

Укрепить сотрудничество между правительством, частным сектором и академическими учреждениями.

Представить передовой национальный и международный опыт и новые технологические решения.

Выявить продукты и услуги на основе цифровых технологий для повышения конкурентоспособности экспорта.

Инициировать продвижение и распространение надлежащего, продуктивного и этичного использования искусственного интеллекта.

Ожидаемые результаты

Реализованы правовые реформы, направленные на создание благоприятной деловой среды, основанной на технологиях и инновациях. (Например: Правительство утвердит два постановления к Закону «О поддержке производства информации и технологий»).

Расширилось сотрудничество между ИТ-подразделениями всех министерств и государственных организаций, частным сектором и образовательными учреждениями.

Начато сотрудничество с центральноазиатскими и международными технологическими компаниями.

Выставка ICT Expo 2026 будет официально объявлена ​​международным мероприятием.

TechWeek представит более 300 историй, новостей и статей с хэштегами #TechWeek2025 #ICTForum2025 #DigitalFirst, которые охватят более 2 миллионов человек.

TECHWEEK 2025 и ICT Forum 2025 откроют новую эру развития технологической экосистемы Монголии и ускорения цифровой трансформации, одновременно расширяя инвестиции, инновации и сотрудничество, а также улучшая правовую среду для отрасли.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

