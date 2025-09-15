«TECHWEEK 2025» впервые пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) -
«TECHWEEK 2025» — комплексное национальное мероприятие, объединяющее технологическую индустрию, впервые проводится в Монголии.
Основная цель данного мероприятия — создание национальной платформы для всех заинтересованных сторон для обсуждения новых знаний, технологий, инноваций, будущих тенденций, инвестиций и вопросов политики в отрасли, обмена опытом и обеспечения участия.
Мировой опыт
Мероприятия TECHWEEK 2025 успешно прошли во многих городах мира, собрав тысячи участников:
London TECHWEEK – крупнейшее технологическое мероприятие в Европе, ежегодно собирающее более 45 000 участников.
Singapore TECHWEEK – мероприятие, ставшее центром технологических инноваций в Азиатском регионе.
US TECHWEEK – каждый город фокусируется на стартапах, цифровой трансформации и технологиях устойчивого развития.
Запуск TECHWEEK в Монголии, следуя этим примерам, является важным шагом стратегического значения для развития всех секторов.
Особенности TECHWEEK
-
В отличие от традиционных централизованных мероприятий, он «децентрализован» и проводится в нескольких местах.
-
Любой желающий может организовать собственное мероприятие и открыто участвовать в нём.
-
Компании, сообщества и НКО будут инициировать и организовывать собственные технологические мероприятия, создавая возможности для внедрения технологий в каждом уголке страны.
-
Вместо единой централизованной организации вы можете организовать желаемое мероприятие в любом месте, в любое время и с любым количеством участников, просто зарегистрировавшись на сайте.
Основные цели
-
Распространение знаний: обмен опытом и информацией о технологических тенденциях посредством лекций, дискуссий и тренингов.
-
Нетворкинг: объединение стартапов, инвесторов, экспертов и политиков.
-
Внедрение новых технологий: представление новых продуктов и услуг широкой публике посредством презентаций стартапов и демонстрационных показов.
-
Расширение сотрудничества: создание новых партнерств для инноваций, инвестиций и совместного развития.
Мероприятия, которые пройдут в течение 7 дней:
-
ICT FORUM 2025
-
Startup Demo Day & Matchmaking
-
Developer Meetups & Workshops
-
Fireside Talks
-
Job & Talent Fair
-
Tech Afterparty & Networking Events
-
Expo & Trade Show
Hackathon & Competitions
ICT Forum 2025 – Digital First
Важнейшей частью этих мероприятий является ICT Forum 2025 – крупнейшее комплексное мероприятие, посвященное инвестициям, инновациям и сотрудничеству в технологическом секторе.
Под лозунгом Digital First («Цифровые технологии прежде всего») ICT Forum 2025 направлен на достижение общего понимания и консенсуса посредством широкого государственно-частного партнерства относительно потенциала цифровых технологий для ускорения развития Монголии и путей его внедрения.
Хронология и структура
25 и 26 сентября 2025 года пройдут две основные дискуссии:
-
Обсуждение технологий — междисциплинарная дискуссия, основные доклады и презентации новых продуктов с участием представителей новых технологий, стартапов, инвесторов, международных организаций, профессиональных ассоциаций и политиков.
-
Обсуждение политики — дискуссия, основные доклады и презентации новых продуктов с участием представителей правительств, политиков, международных организаций, частного сектора и лидеров технологического сектора. Будет представлена TECHWEEK 2025.
Цели
-
Представить программу Digital First и стратегию развития искусственного интеллекта, которые будут реализованы правительством, а также обсудить политические решения по улучшению правовой среды.
-
Укрепить сотрудничество между правительством, частным сектором и академическими учреждениями.
-
Представить передовой национальный и международный опыт и новые технологические решения.
-
Выявить продукты и услуги на основе цифровых технологий для повышения конкурентоспособности экспорта.
-
Инициировать продвижение и распространение надлежащего, продуктивного и этичного использования искусственного интеллекта.
Ожидаемые результаты
-
Реализованы правовые реформы, направленные на создание благоприятной деловой среды, основанной на технологиях и инновациях. (Например: Правительство утвердит два постановления к Закону «О поддержке производства информации и технологий»).
-
Расширилось сотрудничество между ИТ-подразделениями всех министерств и государственных организаций, частным сектором и образовательными учреждениями.
-
Начато сотрудничество с центральноазиатскими и международными технологическими компаниями.
-
Выставка ICT Expo 2026 будет официально объявлена международным мероприятием.
-
TechWeek представит более 300 историй, новостей и статей с хэштегами #TechWeek2025 #ICTForum2025 #DigitalFirst, которые охватят более 2 миллионов человек.
TECHWEEK 2025 и ICT Forum 2025 откроют новую эру развития технологической экосистемы Монголии и ускорения цифровой трансформации, одновременно расширяя инвестиции, инновации и сотрудничество, а также улучшая правовую среду для отрасли.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews