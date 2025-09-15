Монгольская баскетболистка Хулан украсила обложку журнала ELLE

Баскетбол 3x3 ФИБА, самый захватывающий в мире городской командный вид спорта, объединился с ELLE, одним из ведущих мировых женских медиабрендов, чтобы осветить выступления женщин-игроков 3x3 в преддверии финала женской серии FIBA 3x3 Redwings в Шанхае в 2025 году.

Женские сборные ФИБА по баскетболу 3x3 сотрудничали с журналом ELLE. Сотрудничество проходило под слоганом Her Wings, Her Wins («Её крылья, её победы»), подчеркивающим городскую культуру и энергию 3x3, а также уверенность и уникальность женщин-звёзд.

В этом промоушене приняли участие Хулан Онолбаатар, Сандра Игеравиде, Мари Мане, Юцзе Чен, Бэй Лю, ЧжиТин Чжан и Ютин Дэн.

«Съёмка для ELLE China стала для меня поистине вдохновляющим опытом», — сказала Хулан Онолбаатар из Монголии. «Мне нравится слоган кампании Her Wings, Her Wins, потому что он обращается к каждой женщине, которая осмеливается мечтать по-крупному».

«Это была потрясающая возможность представить женскую сборную 3х3», — добавила француженка Мари Мане. «Атмосфера была великолепной, и она действительно передала дух нашего вида спорта».

Кампания воплощается как в цифровом формате, так и в реальном. Вдохновляющие видеообращения демонстрируются на гигантском уличном экране в шанхайском торговом центре West Bund Dream Center, одном из самых знаковых городских центров. Партнерство также использует официальные платформы ELLE WeChat и Weibo, охватывая более 15 миллионов подписчиков и способствуя дальнейшему продвижению финала женской серии FIBA ​​3x3 Redwings в Шанхае 2025 года.

Сандра Игуэравиде из Испании отметила: «Для меня было честью участвовать в этом проекте. Всё было сделано великолепно и очень профессионально. Участие в нём стало незабываемым опытом».

«Для меня большая честь — иметь возможность полностью раскрыть свой потенциал в эту замечательную эпоху, которая позволяет спортсменам в полной мере продемонстрировать свой талант», — поделилась впечатлениями китайская спортсменка Чжитин Чжан во время перерыва между съёмками в Шанхае. Будучи уроженкой Шанхая, она отметила, что возможность завершить съёмки в родном городе была для неё особенно ценной, и её сердце наполнилось глубоким чувством чести.

«Будьте смелее в действии и стремитесь к солнцу», — сказала Юйтин Дэн, уроженка провинции Хунань, Китай. Рассказывая о своей совместной съёмке для ELLE, она сияла решимостью и энергией. Она откровенно призналась, что работа с такой профессиональной командой и возможность раскрыть себя перед камерой наполнили её одновременно волнением и благодарностью. Она также выразила благодарность Redwings Sports за предоставленную ей площадку для самовыражения, добавив, что этот опыт был для неё особенно ценным.

Это партнерство представляет спортсменов баскетбола 3x3 не только как соперников, но и как деятелей культуры, чье влияние выходит за рамки баскетбольной площадки.

