Диалог необходим для достижения прогресса: министр обороны Монголии на Сеульском диалоге по вопросам обороны 2025 года

CentralAsia (MNG) -

Министр обороны Батлут Дамба, находившийся с рабочим визитом в Республике Корея (РК), принял участие в Сеульском оборонном диалоге (СОД) с 8 по 10 сентября 2025 года.

В Сеуле прошел ежегодный форум по безопасности, и в этом году представители министерства обороны и эксперты подчеркивают важность коммуникации для противодействия потенциальному конфликту.

Противостояние геополитическим вызовам и построение мира посредством сотрудничества. Такова тема 14-го Сеульского диалога по обороне, ежегодного форума по безопасности, организованного Министерством обороны Южной Кореи.

В связи с продолжающейся в Европе войной в Украине и союзом Китая с Россией и Северной Кореей, необходимость сотрудничества для реагирования на эти вызовы очевидна.

Форум, на который были приглашены высокопоставленные представители оборонной отрасли и эксперты со всего мира, стал площадкой для обсуждения способов противодействия этим вызовам безопасности.

«По мере обострения регионального соперничества и экономической фрагментации официальные лица предупреждают, что мир может стать ещё более разобщённым. Они подчёркивают настоятельную необходимость принятия конкретных мер по борьбе с угрозами, которые ставят под угрозу глобальную стабильность».

Одним из ключевых моментов стала необходимость общения и взаимного доверия.

«Поддержание мира — это не только укрепление военной мощи, но и создание систем взаимного сдерживания и доверия».

«Мы считаем крайне важным расширять каналы коммуникации и подчеркивать важность личных встреч, таких как двусторонние переговоры, которые мы ведем в зале».

Также было подчеркнуто, что крупные державы должны нести ответственность за свои действия, угрожающие миру и стабильности, посредством институтов и рамок.

Ан Гю Бак

И самое главное, официальные лица подчеркнули, что обсуждение стабильности в международном порядке должно быть инклюзивным.

«Наш международный порядок должен быть многосторонним, построенным с участием как средних держав, так и региональных группировок и малых государств. Правила мира должны отражать интересы всех, а не только сильных».

В мире, где взаимозависимость может привести к уязвимости, разработка реальных, прагматичных мер по решению проблем безопасности может занять некоторое время, но эксперты сходятся во мнении, что такой диалог может стать началом этого процесса.

Министр национальной обороны Республики Корея г-н Ан Гю Бак подчеркнул важность Диалога.

Представители Южной Кореи, Филиппин, Хорватии и НАТО выступили с докладами и провели дискуссии на тему «Снижение геополитического соперничества и восстановление стратегической стабильности».

В ходе дискуссий было отмечено, что в условиях углубляющейся глобальной геополитической нестабильности страны всё активнее объединяются для расширения сотрудничества в сфере оборонного производства и передовых технологий для создания современных и эффективных вооружённых сил. Кроме того, участники согласились с необходимостью расширения обмена информацией и взаимного сотрудничества между странами для реагирования на киберугрозы и дезинформацию. Они также подчеркнули важность совместных усилий в таких технологических областях, как искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.

После обсуждения министр национальной обороны Республики Корея Ан Гю Бак провел встречу с министром обороны Монголии Батлутом Дамбой. Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления визитов на высоком уровне и диалога в оборонной сфере, организации совместных полевых учений, подготовки кадров и решения вопросов региональной безопасности на основе стратегического партнерства, установленного главами двух государств. Стороны также договорились о продолжении и дальнейшем развитии обменов и сотрудничества в области обороны.

Ежегодно организуемый Министерством национальной обороны Республики Корея, форум СОД представлял собой форум «Трек 1.5», на котором представители правительства и эксперты обсуждали вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тема СОД в этом году — «Противодействие геополитическим вызовам: построение мира через сотрудничество».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения