В Монголии работает группа международных ветеринарных экспертов

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) прибыла в Монголию для оценки потенциала ветеринарной отрасли.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Энхбаяр Жадамба принял группу экспертов во главе с Виктором Гонгорой.

Международная группа экспертов пять раз проводила оценку показателей ветеринарных служб (ПВС) в ветеринарном секторе Монголии: в 2007, 2010, 2014, 2019 и 2022 годах.

Следуя рекомендациям МЭБ, представленным в оценке деятельности ветеринарного сектора Великому Государственному Хуралу и правительству в 2007 и 2010 годах, Монголия приняла новый Закон о здоровье животных в 2017 году, создала независимую ветеринарную систему в соответствии с требованиями устава МЭБ и создала ветеринарные отделы в аймаках, ветеринарные отделы в столицах и сомонах. В 2019 году в соответствующий закон были внесены изменения, включающие контроль за экспортом и импортом, а также сертификацию скота, сырья и продукции животноводства в единую систему животноводства, что обеспечило свободную внешнюю торговлю сырьем и продуктами животноводства.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Оценки эффективности деятельности ветеринарного сектора 2019 года были внесены поправки в соответствующее законодательство с целью включения контроля за экспортом и импортом, а также сертификации скота, животных, сырья и продуктов их переработки в интегрированную систему животноводства, что обеспечит свободную внешнюю торговлю сырьем и продуктами животного происхождения.

Эта оценка, проводимая в Монголии, будет сосредоточена на чуме мелкого рогатого скота, африканской чуме свиней и гендерных проблемах в сельскохозяйственном секторе. Оценочная группа планирует работать в аймаках Ховд, Сэлэнгэ и Дорнод.

В состав группы экспертов входят Сильви Кулон, советник ЕС по безопасности пищевых продуктов, Саймон Киху, советник по болезням мелких животных, Эмилио Лион, советник по африканской чуме свиней, Мин Кён Пак, председатель Научной комиссии МЭБ, и Марлени Буши, советник МЭБ по гендерным вопросам.

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE Organisation Mondiale de la Santé Animale или World Organisation for Animal Health; до 2003 года Международное эпизоотическое бюро, Office International des Epizooties) — межправительственная организация, занимающаяся состоянием здоровья животных. Признана Всемирной торговой организацией (ВТО) в качестве консультативной организации. Штаб-квартира организации расположена в Париже, Франция.

Организация была основана на международной конференции в Париже 25 января 1924 года после вспышки чумы крупного рогатого скота в 1920 году в Бельгии. Соглашение о создании организации было подписано 28 странами.

В мае 2003 года Международное эпизоотическое бюро было переименовано во Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ).

Путь показателей ветеринарных служб (ПВС) МЭБ – это циклический процесс, посредством которого МЭБ помогает странам-членам понимать и адаптировать свое участие на основе их собственного управления и технических приоритетов. Путь ПВС МЭБ оценивает, планирует и предоставляет ориентировочные расходы на улучшение национальных ветеринарных служб с помощью ряда проверенных инструментов и методов (Инструмент ПВС 2019) для оценки и планирования, а также для целевой поддержки.

Инструменты ориентации, оценки, планирования и целевой поддержки доступны для стран-членов МЭБ.

