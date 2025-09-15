Монголия поддержала резолюцию о создании палестинского государства

CentralAsia (MNG) -

Генассамблея ООН одобрила декларацию в поддержку независимости Палестины.

142 страны, включая Монголию, проголосовали за принятие декларации об урегулировании палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Против — 10 государств, включая Израиль и США. Еще 12 стран воздержались от голосования.

Декларация стала результатом международной конференции в ООН, прошедшей в июле под эгидой Саудовской Аравии и Франции и посвящённой многолетнему конфликту.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения