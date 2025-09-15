Монгольская боксерша завоевала бронзу ЧМ, и молодой боксер — серебро
CentralAsia (MNG) -
Монгольская спортсменка АЛТАНЦЭЦЭГ Лутсайхан стала бронзовым призёром мирового первенства которое проходило под эгидой World boxing. Это ее вторая медаль на чемпионате мира. В полуфинале она встретилась с индийской спортсменкой Минакши Худой и уступила со счетом 1:4.
Путь Алтанцэцэг — это не просто спортивное достижение, но и пример стойкости, силы духа и преданности.
Её возвращение в бокс после ужасной автомобильной аварии само по себе стало большой победой. Добавим, что Алтанцэцэг стала первой представительницей сборной Монголии, вышедшей в полуфинал ЧМ-2023.
Молодой спортсмен БАТТУЛГА Алдархишиг (51 кг) завоевал серебро. В решающем поединке он уступил Санжару Ташкенбаю из Казахстана.
источник: MiddleAsianNews
