Монгольская боксерша завоевала бронзу ЧМ, и молодой боксер — серебро

CentralAsia (MNG) -  

Монгольская спортсменка АЛТАНЦЭЦЭГ Лутсайхан стала бронзовым призёром мирового первенства которое проходило под эгидой World boxing. Это ее вторая медаль на чемпионате мира. В полуфинале она встретилась с индийской спортсменкой Минакши Худой и уступила со счетом 1:4.

Путь Алтанцэцэг — это не просто спортивное достижение, но и пример стойкости, силы духа и преданности.

Её возвращение в бокс после ужасной автомобильной аварии само по себе стало большой победой. Добавим, что Алтанцэцэг стала первой представительницей сборной Монголии, вышедшей в полуфинал ЧМ-2023.

Молодой спортсмен БАТТУЛГА Алдархишиг (51 кг) завоевал серебро. В решающем поединке он уступил Санжару Ташкенбаю из Казахстана.

источник: MiddleAsianNews

