Правительство Монголии объявило инвесторам об инициативе по использованию ИИ в горнодобывающей промышленности

Крупнейшая в Монголии выставка и конференция горнодобывающей промышленности MiningWeek & MinePro 2025 — ведущая платформа для поставщиков горнодобывающей продукции и услуг, позволяющая им общаться с мировыми лидерами, лицами, принимающими решения, и менеджерами по закупкам.

Организованное Национальной ассоциацией горнодобывающей промышленности Монголии и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии, это мероприятие открывает двери на один из самых динамичных и быстрорастущих рынков горнодобывающей промышленности в мире.

4-я ежегодная конференция MiningWeek & MinePro 2025 в Монголии, охватывающая площадь 90 000 квадратных метров, станет важнейшей конференцией.

В Налайхе начала работу международная конференция и выставка «Горная неделя-2025». Четвертое ежегодное мероприятие Mining Week & MinePro 2025 проводится под темой «Новый цикл для сектора минеральных ресурсов: инвестиции и ответственная добыча».

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав подчеркнул, что это мероприятие является не только встречей экспертов горнодобывающей отрасли и инвесторов, но и стратегически важной площадкой и трибуной для открытия новых возможностей сотрудничества Монголии с международными партнерами и инвесторами.

«Горнодобывающий сектор является основной движущей силой экономики нашей страны. В будущем крайне важно повышать конкурентоспособность за счет производства продукции с добавленной стоимостью, внедрения технологий и инноваций, а не только добычи полезных ископаемых», — заявил премьер-министр. «Правительство реализует политику «Зеленого развития», «Электронного перехода» и «Устойчивой и ответственной добычи полезных ископаемых», а также работает над тем, чтобы отдать приоритет региональному развитию и интересам местных жителей, подчеркивая прозрачность, подотчетность и открытость».

Правительство Монголии также намерено использовать комбинированное использование «больших данных и искусственного интеллекта» в горнодобывающем секторе, повышать производительность и быстро внедрять инновации и электронные решения в геологии, разведке и горнодобывающей промышленности в рамках политики Digital First («Цифровые технологии прежде всего»).

Премьер-министр Монголии и посол Китая беседуют на форуме

Монголия запустила инициативу «Горнодобывающая промышленность и ИИ», отметив свою приверженность сотрудничеству с экспертами и инвесторами в горнодобывающей и технологической сферах и призвав к взаимовыгодной реализации практических проектов и программ в этой области.

«Горнодобывающий сектор — опора развития на ближайшее будущее. Однако мы обязаны оставить будущим поколениям устойчивое развитие, а не только сегодняшнюю прибыль. Совершенствование системы национального благосостояния, эффективное расходование доходов от добычи полезных ископаемых на такие сферы, как здравоохранение, образование и жилищное строительство, для поддержки развития человеческого потенциала и повышения качества жизни наших граждан — это крупнейший мегапроект нашего правительства», — подчеркнул премьер-министр.

Он также призвал к эффективному сотрудничеству путем тесной увязки приоритетов правительства «Электронный переход», «Развитие человеческого потенциала», «Зеленое развитие», а также политики и целей повышения производительности с политикой, операционной и инвестиционной политикой горнодобывающего сектора. Глава правительства также выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству во всех областях в целях улучшения деловой среды.

